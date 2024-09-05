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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle! Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? 5 Eylül son gelişmeler...

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Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen 'Vazgeçme' programında Diyarbakır'da kaybolan Narin'in durumu gündeme geldi. 5 Eylül tarihli son gelişmeler, izleyicilerle canlı yayında paylaşıldı. Narin'in bulunup bulunmadığına dair merak edilen detaylar, programda ele alındı.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Vazgeçme' programı, izleyicilerin merakla beklediği konulara odaklanıyor. Programın yayın saati ve hangi kanalda olduğu sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunup bulunmadığını gündemine taşıyor. Narin'in durumu ve son gelişmelerle ilgili detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? 5 Eylül son gelişmeler...

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15:00'da Show TV ekranlarında başlıyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle! Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? 5 Eylül son gelişmeler...

8 YAŞINDAKİ NARİN BULUNDU MU?

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu. Kur'an kursuna gitmek üzere evden çıkan Narin'den haber alınamadı. Küçük Narin'in bulunması için AFAD ve kolluk kuvvetleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

NARİN OLAYINA YAYIN YASAĞI MI GETİRİLDİ?

Talebi kabul eden Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanana kadar tüm yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yayın yapan medyada dosya hakkında yayın yapılmasını yasakladı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararında, "T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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