DHMİ eski daire başkanı Cemil Acar, rüşvet ve yolsuzluk davasında tahliye edildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar, "rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla yargılandığı davadan tahliye oldu.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından sanık Acar'a söz verdi. Acar ise, "Çok söyleyecek lafım var, söyleyeceklerim bana zarar verecek. O nedenle susmayı tercih ediyorum. Bilirkişi 6 hafta sonra listeye eklendi, üzerinden 5 ay geçti, hala rapor yok. Bunların zulmünü ben yaşıyorum. Ben suçlu ilan edildim, sonra buna suç uydurulmaya çalışıldı. Bugün 542. gün, 18 ay yatırıldım. Ben sanki bir düşman devletin vatandaşıymışım gibi muamele gördüm. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne 28 yıl onurumla, şerefimle çalıştım. 18 aylık süre doldu. Beni cezalandırın, herkes kurtulsun. Mahkemeye saygım sonsuzdur. Takdir sizindir" dedi.

Cumhuriyet savcısı, Acar hakkında kuvvetli suç şüphesi bulguları olduğunu, delillerin tamamının toplanmadığını ve delillerin karartılma ihtimalinin devam etmesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık Acar, mütalaaya karşı ise, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Elbette birileri bu süreci de değerlendirecektir. Ben hiçbir şekilde suç işlemedim. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun bütün işleyişlerini denetlediği tek kişiyim. Benim hiçbir suçum yok. Sırtını bir takım siyasilere dayamış bir takım bürokratların hıncıdır bu. Bazı bürokratların spekülasyon yaparak bakanı yönlendirerek başlayan ve bugüne gelen bir süreç bu" şeklinde savunma yaptı.

Beyanların ardından mahkeme, Acar'ın tahliyesine karar vererek, sonraki duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı