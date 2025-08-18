Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı

Bir dargın, bir barışık ilişki sürdürdüğü Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile kısa süre önce yeniden yollarını ayıran Devrim Özkan'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi.

AMELİYAT MASASINA YATTI

26 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

"İKİNCİ AMELİYATIMI OLDUM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Özkan, hastane yatağından yaptığı paylaşımında sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi: "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatımı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere…"