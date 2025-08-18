Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle adından sıkça söz ettiren Devrim Özkan, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yattığını duyurdu.

Bir dargın, bir barışık ilişki sürdürdüğü Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile kısa süre önce yeniden yollarını ayıran Devrim Özkan'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi.

Devrim Özkan'dan hayranlarını endişelendiren haber

AMELİYAT MASASINA YATTI

26 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Devrim Özkan'dan hayranlarını endişelendiren haber

"İKİNCİ AMELİYATIMI OLDUM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Özkan, hastane yatağından yaptığı paylaşımında sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi: "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatımı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere…"

Devrim Özkan'dan hayranlarını endişelendiren haber

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
