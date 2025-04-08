Devrilen otomobil 30 metre sürüklendi: 3'ü çocuk 5 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. Ayhan Yürükidaresindeki 34 CUL 795 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sağanak yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilde bulunan Ayhan, Serap (39), Emir Miraç (6), Ömer Asaf ve Tahir Ege Yürük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırken ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan trafik, aracın kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.