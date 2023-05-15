'Devremülk Simsarları' operasyonunda 20 şüpheli şahıs yakalandı

6 farklı müştekiyi dolandırdıkları tespit edildi.

ANTALYA - Antalya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Devremülk Simsarları' operasyonunda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık bir haftadır otelde faaliyetini sürdürdükleri, bu süreçte 6 farklı müştekiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Devre mülkü olan yaşlı vatandaşları arayan şahıslar, devremülklerini yabancı kişilere yüksek fiyata satabileceklerini ancak bu satıştan kaynaklı hesaplarına yüksek miktarda para girişi olacağı, bankacılık sisteminin bunu kara para olarak algılayabileceğini söyleyerek bankaya yönlendirdi.

İşlemi yapan banka görevlisinin yanına birlikte giderek devremülkü olan şahsın torunu veya yakını olarak tanıtıp müşterilerin bilgisi dışında kredi çektirdikleri, mobil bankacılık hesabı açtırdıkları, çekilen miktarları paravan olarak kurdukları şirketin hesabına aktararak dolandırıcılık yapan şahıslarla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma gerçekleştirildi.

20 şüpheli şahıs yakalandı

Ekipler tarafından 'Devremülk Simsarları' isimli operasyonu başlatıldı. Operasyonda şüphelilerin organizasyonu bir otelde yaptıkları, otelin lobisi ve diğer bölümlerini kiraladıkları, internette iş ilanı vererek özellikle üniversite öğrencilerini müştekileri aramaları karşılığında komisyon bedeli vererek işe aldıkları belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili toplam 20 şüpheli şahıs yakalandı.

cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, müştekilerle görüşecekleri konuların belirlendiği konuşma metinleri, arayacakları çok sayıdaki müştekilerin isim ve irtibat bilgileri, görüşme yaptıkları müştekilerin bilgileri, cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin yaklaşık bir haftadır otelde faaliyetini sürdürdükleri, bu süreçte 6 farklı müştekiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Yakalanan 20 şüpheliden 8'i ifadeleri alınarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakıldı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 12 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklandı, 6 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.