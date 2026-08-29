Haberler

Devrek'te iki ayrı kaza: 2 yaralı

Devrek'te iki ayrı kaza: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kazada otomobil bariyerlere çarptı, ikincisinde motosiklet kamyonetle çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Ankara-Zonguldak kara yolu Başlarkadı mevkisinde meydana geldi. Ç.A. idaresindeki 41 YA 203 plakalı otomobil, yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Devrek Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. E.T. idaresindeki 16 CUG 46 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan 34 GVL 272 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu

Aile faciası! Annesini vahşice katledip çöp konteynerine attı
Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği

Enginyurt'un sağ kolundan genç kızlara burs adı altında para transferi
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu

İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki maç takvimi
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Sözleşmesi feshedildi
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Konyaspor'dan üst üste 6. mağlubiyet

Süper Lig'de üst üste 6. kez kaybettiler! Gidişatları hiç iyi değil