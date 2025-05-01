Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama

İstanbul'da bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan zihinsel ve bedensel engelli 9 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı.

İSTİSMARI MUAYENEYİ YAPAN DOKTORLAR FARK ETTİ

İstismara uğrayan 9 yaşındaki çocuk, 19 Mart'ta zatürre teşhisiyle cerrahi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart'ta solunum cihazına bağlandı. 7 Nisan'da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle cinsel istismar bulguları tespit edildi. Doktorlar da bu istismarı rapor raporladı.

HASTANEDEKİ 26 KİŞİYE SORUŞTURMA

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre, olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

"YÜKSEK İHTİMALLE HASTANEMİZDE YAŞANAN BİR İSTİSMAR OLAYI"

Olayın ardından hastanenin üst düzey yöneticileri de açıklama yaptı ve durumun Sağlık Bakanlığı'na bildirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Yüksek ihtimalle hastanemizde yaşanan bir istismar olayı. Fakat sonuç adli tıp raporunun ardından ortaya çıkacak" dediler.

BAKANLIK İDDİALARI DOĞRULADI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.