Devlet hastanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı

Balıkesir'de Ayvalık Devlet Hastanesi personeline verilen yemekten canlı böcek çıktı. Skandal olay hastanede görevli doktorlar tarafından fotoğraflanarak tutanakla kayda alınırken, tutanağın altında 7 doktor ve sağlık personelinin imzası yer aldı.

DOKTORLAR TARAFINDAN TUTANAK TUTULDU

Tutanakta " 27 Haziran 2024 tarihinde hastanemiz yemekhanesinde Saat 12.35 civarında menüde bulunan salata içerisinde büyük canlı böcek çıkmıştır iş bu tutanak müştereken imza altına alınmıştır " ifadeleri yer aldı.

SAĞLIK SEN'DEN AÇIKLAMA VAR

Sözcü'de yer alan habere göre Sağlık Sen de bir açıklama yayınladı.Genel Başkan Ahmet Doğruyol'un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Devlet hastanelerindeki yemek hizmetleri özelleştirildikten sonra hem sağlık çalışanlarımız hem de hastalarımızın sağlıklı yemek yemesi imkansız hale geldi. Defalarca bu konuyu gündeme getirmemize rağmen Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri almadı ve her geçen gün yemek sorunu büyüyerek devam etmektedir.

Bugün de Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yaşanmış olan yemek probleminde ölü böceklere alışmıştık ama canlı böcekleri salatanın içerisinde görmek çok mümkün olmamaktaydı. Ancak bu kez diri olarak yürüyen bir böceğin salatanın içerisinden çıkması gerçekten üzücüdür."