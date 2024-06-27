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Devlet hastanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Devlet Hastanesi yemekhanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı. Hastanede görevli doktorlar tarafından fotoğraflanarak tutanakla kayda alınan olaya tepki gösteren Sağlık Sen "Ölü böceklere alışmıştık. Ancak bu kez diri olarak yürüyen bir böceğin salatadan çıkması gerçekten üzücü" açıklamasında bulundu.

Balıkesir'de Ayvalık Devlet Hastanesi personeline verilen yemekten canlı böcek çıktı. Skandal olay hastanede görevli doktorlar tarafından fotoğraflanarak tutanakla kayda alınırken, tutanağın altında 7 doktor ve sağlık personelinin imzası yer aldı.

DOKTORLAR TARAFINDAN TUTANAK TUTULDU

Tutanakta " 27 Haziran 2024 tarihinde hastanemiz yemekhanesinde Saat 12.35 civarında menüde bulunan salata içerisinde büyük canlı böcek çıkmıştır iş bu tutanak müştereken imza altına alınmıştır " ifadeleri yer aldı.

Devlet hastanesinde personele verilen salatadan canlı böcek çıktı

SAĞLIK SEN'DEN AÇIKLAMA VAR

Sözcü'de yer alan habere göre Sağlık Sen de bir açıklama yayınladı.Genel Başkan Ahmet Doğruyol'un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Devlet hastanelerindeki yemek hizmetleri özelleştirildikten sonra hem sağlık çalışanlarımız hem de hastalarımızın sağlıklı yemek yemesi imkansız hale geldi. Defalarca bu konuyu gündeme getirmemize rağmen Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri almadı ve her geçen gün yemek sorunu büyüyerek devam etmektedir.

Bugün de Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yaşanmış olan yemek probleminde ölü böceklere alışmıştık ama canlı böcekleri salatanın içerisinde görmek çok mümkün olmamaktaydı. Ancak bu kez diri olarak yürüyen bir böceğin salatanın içerisinden çıkması gerçekten üzücüdür."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Balıkesir Ayvalık 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (9)

Hayri:

Böceğin canlı olması sebzenin tazeliğini gösterir hemen bahçeden masaya servis edilmiş yemek firmasini tebrik etmek lazım

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Ömer Can:

piyango bileti çakacak hali yok ya

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Yucel Cakir:

Ben öğrenciyken salatadan canlı tırtıl yürüyüp çıkıp gitmişti. Müdür muavini ee nolmuş yani , görüp yememişsiniz işte demişti

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ARSLANOĞLU Hakan:

Herkes kendisine ayrılan rızkı yer. Böceğin rızkı da salatanın içindeymiş..

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Erdal_19:

iyi tavşan çıkmamış

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Ahmet Çakır:

sebze iyi yıkanmamış sadece.yunede lide bulandırıcı

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pederpan:

canlı protein

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İSMAİL KILINÇ:

Sebzede çıkması gayet normal bir durum sonuçta çekirdek ailenize eşiniz mutfakta 4 kişilik yemek yapmıyor,

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Kenan Tepretoğlu:

Doktorlara yakışıyor mu 'büyük canlı böcek' tabiri, bilimsel adını yazmanız lazımdı :)

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