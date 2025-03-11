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Deve Güreşi Festivalinde Polise Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Deve Güreşi Festivalinde Polise Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde çıkan kavga sırasında trafik polisine saldıran O.Ç., jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı anına ait görüntüler tepki topladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde deve güreşi festivalinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine saldıran O.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Pişman mısın" sorusuna yakınları, "Ne yaptı da pişman olacak" diye cevap verdi.

Bozdoğan'da 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma çerçevesinde şüpheli O.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. O.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Ne yaptı da pişman olacak"

Şüpheli O.Ç.'nin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Pişman mısın" sorusuna şüpheli yakınlarının "Ne yaptı da pişman olacak" sözleri dikkatlerden kaçmadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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