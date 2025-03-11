Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Aydın'da deve güreşi festivalinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine yapılan saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan soruşturma çerçevesinde şüpheli O.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. O.Ç., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.