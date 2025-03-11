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Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

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Aydın'da deve güreşi festivalinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine yapılan saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan soruşturma çerçevesinde şüpheli O.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. O.Ç., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (60)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Şarjörü boşaltacaksın bunlara

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

avrupada olsaydi o yazdigin olurdu malesef bizi polisimiz acaba basima ne gelir kimin nesi cikar dayisi varmi sürülürmüyüm korkusunla pasif kaliyor eline firsat gecincede hincini gariban ve tehlikesiz kesimden cikariyor artik dünya degisti o yüzden ülkemizde acilen polis selahiyet ve silah kullanma yetkisi kanunlarinin yenilenmeli ve kim olursa adi mevki ne olursa olsun avrupada oldugu kanun ve kurallara uyma mecburiyeti getirilmeli polisimizde yetkilerini iyi ögrenmeli ve tatbik edebilmeli

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

o.ç

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Haber YorumlarıFatih Ozturk:

İsminin hakkını veriyor baksana ismi O.Ç muş

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Haber Yorumlarıpqmfktcmrh:

memlekette daha bilmediğimiz çok o ç var bro

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Haber Yorumlarıkor AK:

GÖREVLİ POLİS MEMURUNU ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSTEN YARGILANMASI GEREKİR SAVCILARIN BU İŞİN PEŞİNİ SIKI TUTUP EN AĞIR CEZAYI TALEP ETMELERİ GEREKİYOR. EĞER AYAK KAFANIN UÇ KISMINA DEĞİLDE BOYNUNA GELSE İDİ POLİS MEMURUNUN BOYNU KIRILIRDI.

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Haber YorumlarıCuma Agsu:

adi üzerinde O.Ç

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Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Isiminin kisaltmasinin hakkini vermis

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Haber YorumlarıHakimbey:

Tam bir OÇ imiş !!!

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

deve güreşi ne demek birileri bahis oynayacak zevk alacak diye hayvanları birbine kavga ettirme nin ne manası var? yazık günah. yasaklayın böyle şeyleri.

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