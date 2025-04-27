Bakan Şimşek'in pantolonu yanlışlıkla Asil Gök'ün evine gitti

Uzun süredir mutlu bir ilişki sürdüren ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve Asil Gök çifti yaşadıkları komik bir olayı hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

TERZİ BÜYÜK BİR HATA YAPTI

Uluğ'un sevgilisi Asil Gök, kendisine ait pantolonları terziye teslim ettiğinde, terzi büyük bir hata yaptı ve pantolonları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonuyla karıştırdı.

BAKAN ŞİMŞEK'İN PANTOLONU GÖK'ÜN EVİNE GİTTİ

Asil Gök'ün pantolonları Bakan Şimşek'in evine giderken, Bakan Şimşek'in pantolonu ise Derya Uluğ ve Asil Gök'ün birlikte yaşadıkları eve geldi.

"BİZİM EVDE MEHMET ŞİMŞEK'İN PANTOLONU VAR"

Derya Uluğ, bu absürt durumu Instagram hikayesinde paylaştığı bir videoyla takipçilerine duyurdu. Videoda, Uluğ gülerek sevgilisine soruyor: "Anlatır mısın? Ne yaşadık biz evdeyken?" Asil Gök ise şaşkınlıkla, "Benim pantolonum Mehmet Şimşek'e gitmiş, Mehmet Şimşek'in pantolonu bizim eve gelmiş. Yani bizim evde şu an Mehmet Şimşek'in pantolonu var!" diyor.