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Bakan Şimşek'in pantolonu yanlışlıkla Asil Gök'ün evine gitti

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'ün kendisine ait pantolonları teslim ettiği terzi büyük bir hata yaparak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonuyla karıştırdı. Gök'ün pantolonları Bakan Şimşek'in evine giderken, Şimşek'in pantolonu ise Uluğ ile Gök'ün birlikte yaşadığı eve geldi. Uluğ yaşanan bu komik olayı paylaştığı bir videoyla takipçilerine duyurdu.

Uzun süredir mutlu bir ilişki sürdüren ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve Asil Gök çifti yaşadıkları komik bir olayı hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

TERZİ BÜYÜK BİR HATA YAPTI

Uluğ'un sevgilisi Asil Gök, kendisine ait pantolonları terziye teslim ettiğinde, terzi büyük bir hata yaptı ve pantolonları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonuyla karıştırdı.

BAKAN ŞİMŞEK'İN PANTOLONU GÖK'ÜN EVİNE GİTTİ

Asil Gök'ün pantolonları Bakan Şimşek'in evine giderken, Bakan Şimşek'in pantolonu ise Derya Uluğ ve Asil Gök'ün birlikte yaşadıkları eve geldi.

"BİZİM EVDE MEHMET ŞİMŞEK'İN PANTOLONU VAR"

Derya Uluğ, bu absürt durumu Instagram hikayesinde paylaştığı bir videoyla takipçilerine duyurdu. Videoda, Uluğ gülerek sevgilisine soruyor: "Anlatır mısın? Ne yaşadık biz evdeyken?" Asil Gök ise şaşkınlıkla, "Benim pantolonum Mehmet Şimşek'e gitmiş, Mehmet Şimşek'in pantolonu bizim eve gelmiş. Yani bizim evde şu an Mehmet Şimşek'in pantolonu var!" diyor.

Bakan Şimşek'in pantolonu yanlışlıkla Asil Gök'ün evine gitti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Gerçekten çok önemli bir haber ne yapalım şimdi bir tören düzenleyip Şimşek’in pantolonunu geri götürelim seninkini de geri getirelim

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Haber YorumlarıYavuz:

ülkenin sanatçılarının seviyesi.

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Haber YorumlarıBükücü:

Başlığı okuyunca Derya Uluğ ile Mehmet Şimşek'i hayal ettim haberin devamını okuyunca içim rahatladı :)))

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Haber Yorumları8zkd8664ht:

Haber niteliği taşımayan bu durumu niye haber gibi yayınlıyorsunuz. Çok önemli bir memleket sorunu pantolonların karışması.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Konusulmasi gereken konu pantolonun bir emekli maasi degerinde olmasi.

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Haber YorumlarıMahfuz Demirtaş:

Bunların pantolonu kimin evinde belli değil

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Haber YorumlarıBabayaro:

asıl konu evli olmayanlarin aynı evde ne işi var

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

işte o yüzden uzun paçalı mavi donumu korkudan kuru temizlemeye terziye falan vermiyorum bakımını evde ben yapıyorum

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Haber YorumlarıHakan Celik:

biz yabancı değiliz de , başkası farklı anlar asilim

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Haber YorumlarıCan Manay:

Haberciliğe cesaretin olsa pantolonu giyeni konuşurdun.

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