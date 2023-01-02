Ders çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan, Konya'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki bir genç, ders çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. 1 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Konya'daki bir yurtta meydana gelen olayda, Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyan Köşk'ün Uzundere Mahallesi'nden Davut Kahraman (19) yurtta ders çalıştığı sırada birden fenalaştı. HASTANEYE KALDIRILDI Kahraman'ın fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahraman'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. YOLDA HAYATINI KAYBETTİ Sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kahraman, hastane yolunda hayatını kaybetti. Kahraman'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, Kahraman'ın cenazesinin 3 Ocak Salı günü Uzundere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi Aydın Konya 3. Sayfa Haberler

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