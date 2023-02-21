Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elbistan merkezli 7.6'lık depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 16'ıncı gününe girildi. Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elbistan merkezli 7.6'lık depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı

CEP TELEFONUYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ

İkinci depremin merkezi Elbistan Güneşli Mahallesi eski köy garajları mevkiinde bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti.

Elbistan merkezli 7.6'lık depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı

DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Görüntüler de depremle birlikte yaşanan panik, çöken bir bina ile yıkılan başka binaların toz bulutları yansıdı. O anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title