Depremin vurduğu milyonluk villalar için yıkım kararı

MALATYA Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerde etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde milyonluk onlarca villa enkaza döndü. Hasar tespit çalışmaları sonrasında ağır hasarlı olarak belirlenen çok sayıda villanın önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.

6 Şubat depremlerinde etkilen 11 ilden biri olan Malatya'da büyük bir yıkım yaşayan Yeşilyurt ilçesi Şahin Tepesi'ndeki yaklaşık 150 villada depremde etkilendi. Depremlerde ağır hasar alan yaklaşık 50 villa için ihtiraz sürenin dolmasının ardından yıkım işlemlerine başlanması beklenirken, az hasarlı yapılar için de güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

"Bir kısmı yıkılacak bir kısmında tadilat yapılıyor"

Depremde etkilenen çok sayıda milyonluk villanın önümüzdeki günlerde yıkılacağını belirten site görevlilerden Kadir Zengin, "Yaklaşık 2 aydır burada çalışıyorum. Villalar milyonluk yapılar sahipleri gelip oturmuyor. Büyük zarar var. Bölgede yaklaşık 150 villa var bir kısmı yıkılacak bir kısmında tadilat yapılıyor. Dışarıdan sağlam görünenlerin iç bölümleri patlamış durumda hepsi gidecek vatandaş oturamıyor büyük hasar var yazık günah" diye konuştu