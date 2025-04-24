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Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin'den korkutan paylaşım: Tuzla buz oldu

Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin'den korkutan paylaşım: Tuzla buz oldu
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Dün Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde büyük panik yarattı. Şarkıcı Ece Seçkin, deprem anında yaşadığı korkuyu, evinde oluşan hasarı sosyal medyadan paylaştı. Seçkin, "Sabaha karşı Mersin'den İstanbul'a döndük. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk. Yılların ödülleri kırıldı, kalbim de öyle oldu" sözleriyle yaşadığı travmayı anlattı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 13 saniye süren sarsıntı, İstanbul ve çevresinde paniğe yol açtı. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Yaşananların ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken, ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in duygu yüklü paylaşımı dikkat çekti. Seçkin, deprem anında yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaşmanın yanı sıra evinde oluşan hasarı da gözler önüne serdi.

Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin'den korkutan paylaşım: Tuzla buz oldu

Şarkıcı, evinde bulunan müzik ödüllerinin bazılarının sarsıntı sırasında yere düşerek kırıldığını belirtti. Seçkin ödüllerinin tuzla buz olduğu görüntüleri paylaşarak yaşadığı korkuyu anlattı. Şarkıcı paylaşımına şu notu düştü: Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'a evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum Bu cam vitrini mimarım gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı.

Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı tuzla buz oldu Kalbim de öyle oldu. Allah bir daha göstermesin, hepimize çok büyük geçmiş olsun.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Canın Yerinde Gerisi Heykel :)

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

onların fani olduğunu anlamışsındır

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Haber YorumlarıEmrah Acar:

ne desem bilemedim, geçmiş olsun.

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