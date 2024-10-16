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Depreme çalışırken yakalandılar! "Koşma" dese de dinletemedi

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Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme ofis ortamında yakalanan vatandaşların panik anları kamerada... O anlarda bir şahıs korkuya kapılan kişiye "Koşma" dese de dinletemedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bir görüntüde sarsıntıya ofis ortamında yakalanan vatandaşların yaşadığı panik anları saniye saniye kaydedildi.

Depreme çalışırken yakalandılar!
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Malatya Deprem

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