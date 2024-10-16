Depreme çalışırken yakalandılar! "Koşma" dese de dinletemedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bir görüntüde sarsıntıya ofis ortamında yakalanan vatandaşların yaşadığı panik anları saniye saniye kaydedildi.