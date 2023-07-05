Depremden sağ kurtulup geldikleri Marmaris'te de sokakta kaldılar

Tahliye edilen apartın sokakta kalan kiracıları: "Plajlarda ve iş yerlerimizde sabahladık"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde mülk sahibi ve kiracı anlaşmazlığı neticesinde tahliye kararı çıkan bir apartta kalan kiracılar, "Birçoğumuz deprem bölgesinden geldik. Memleketimizde de gidecek yerimiz yok burada da" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Marmaris ilçesinde 30 odalı bir apartta mülk sahibi ve kiracı ile anlaşmazlık çıktı. Açtığı tahliye davasını kazanan mülk sahibinin avukatları ve tahliye işlemleri için gelen icra memurları ile apartta yaşayanlar karşı karşıya geldi. Marmaris Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde bulunan apartın mülk sahibi, hem kiracısı olarak görünen babasına hem de babasının kiraya verdiği diğer kiracıya dava açtı. Mülk sahibinin kazandığı tahliye davasında icra memurları ve avukatlar bahse konu olan apartın boşaltılması ve mal tespiti yapılması için girişimde bulundu. 4 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde icra memurları ve polisler aparta gelerek odaların boşaltmasını isterken, apartta kalanlar geceyi dışarda geçirdi.

"Başım öne eğik geziyorum"

Apartın 4 yıldır işletmeciliğini yapan ve mülk sahibinin babasına açtığı tahliye kararının ardından alt kiracı olarak çıkmak zorunda kalan Kemal Böle, "Şu an benim üzerime çok büyük bir baskı var. Bütün personel restoranların içinde plajlarda yattılar, bunları turistler bile gördü. Ben utancımdan görüntülerini çekemedim bile. Bu çok büyük bir ayıptır. Sahilde bir mekanın bütün personeli kalacak yerleri olmadığı için işi bıraktılar. O insanların burasıyla hiçbir alakaları yok ama mağdur oldular. Yetkililerden ricamızdır, insanlar burada kalsın, işletme yine kapalı dursun sorun değil. En azından insanlar kendilerine yatacak yer bulana kadar bu böyle olsun. Bedavaya da değil, mülk sahipleri hangi rakamı istiyorlarsa vermeye razıyım. Çünkü insanların mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorum. 25 senedir Marmaris'te garsonluk da yaptım işletmecilik de. Yeri geldi çalıştım, yeri geldi işsiz kaldım. Bu benim ilk işletmem değil. Ben şu an utancımdan kafam aşağıda yürüyorum. Marmaris'te kimsenin yüzüne bakamıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum" şeklinde konuşarak hem apartın mülk sahibinden hem de yetkililerden yardım istedi.

"Deprem bölgesinden buraya çalışmak için geldik, yine sokakta kaldık"

Apart mağdurlarından depremin etkilediği Gaziantep'ten Marmaris'e gelen Mesut Karakurt, "Nisan ayından beri bu apartta kalıyoruz. Biz zaten depremzedeyiz ve memleketten zor şartlar altında buraya gelerek yerleştik. Hiçbir haberimiz olmadan dün bir anda polis ekipleri ile icra memurları intikal etmişler. Hiçbir haberimiz olmadan bizi otelden çıkardılar ve buranın mahkemelik olduğunu söylediler. Yatacak yerimiz olmadığına bilmelerine rağmen çantalarımızla birlikte dışarda kaldık. Dün akşamdan beridir sahilde yatıyoruz. İnsanların duş aldığı yerlerde şampuanla üstümüzü başımızı bir şekilde temizleyerek işimize gittik. Turistlerle iç içe çalışıyoruz ve temiz olmamız gerekiyor. 50-60 kişi sahilde şezlonglarda yattık. Sahillerde bir şekilde çantalarımızı yanımıza koyarak kendinize dinlendirmeye çalıştık. Bu durum ne kadar böyle sürer onu bilmiyorum" dedi.

"Sokakta kaldığımızdan ailemizin haberi yok"

Hem deprem hem apart mağdurlarından Mesut Karakurt da, "Zaten şu anda sezon ortası olduğu için hiçbir şekilde hiç kimse yer kiraya vermiyor. Diğer apart sahipleri olsun diğer insanlar olsun aradığımızda bir şekilde kendinize yer bulmak istediğimizde aylık ortalama 25 bin 30 bin lira istediklerini gördük. Zaten biz bunları karşılayacak durumda değiliz. Öyle bir durumumuz da yok. Buraya çalışmak için memleketimizi bırakıp geldik, aldığımız paraların zaten miktarları da belli. O paralarla ne şekilde hangisini karşılayacağımızı bilemiyoruz. Utancımızdan ailemizi arayıp dışarıda kaldığımızı söyleyip onlara bir darbe de bir daha biz vurmak istemiyoruz. Biz deprem yerinden geldik, burada sahilde yattığımızı söyleyip onları da üzmek istemiyoruz. O yüzden sadece şu anda ne olacak diye bekliyoruz" şeklinde konuşarak belirsizliğin bitmesini istediği ifade etti.

Mağdur kiracıların arkadaşlarından Mert Öncel, "Bu kadar insan sokağa atılır mı, merhamet yok mu? İnsanlık öldü mü? Bu kadar insan sokağa atılmaz. Mal mülk sahibi olabilirsiniz ama önce bu insanların da bir insan olduğunu unutmamanız lazım" ifadelerini kullandı.

"Personelim işi bırakacak ve zor durumda kalacağız"

Marmaris'te işletmecilik yapan ve yanında çalışan personelleri için lojman olarak kiraladığı apart odalarından tahliye ettirilen Veysi Sinanoğlu, "Bizim 15-16 personelim burada kalıyordu. Hepsi de dışarda kaldı. Parklarda, plajlarda yatıyorlar. Bu insanları sezon ortasında bu Temmuz sıcağında turizmin gözbebeği olan Marmaris'te sokağa atıyor olmak nasıl bir vicdan azabıdır. İnsanları bu şekilde mi topluma kazandıracaksınız? Bu insanların çoğu çalıştıkları iş yerlerinden işlerini bırakıp gittiler. Çalıştırdığımız insanların çoğu, deprem bölgesinden buraya gelip de işçilik yapmak zorunda kalan insanlar. Bu insanlar ekmek parası için buraya geldiler. Biz o kadar odayı personellerimizin kalması için kiralamıştık" dedi.

"İki tane arabamı sattım ve kira ödedim"

İşletme sahibi turizmci Mehmet Koca ise personelinin kaldığı aparttan çıkarılması ile ilgili, "Birden içeri bir girip hemen aynı gün de odaların boşaltması istendi. Marmaris gibi bir yerde de hiç kimsenin, kolay bir ev bulacak hali yok. Ortalama 30-35 tane elemanımız var. Mecburen hepsini otellere yerleştirdik ve otel parasını veriyoruz şu an. Biz iki tane arabamızı sattık apart kirasını ödedik. Şimdi de sokağa atıldık. Bunları hak etmedik" şeklinde konuşarak yetkililerden yardım istedi.

(GK-MU-ÖZ-Y)