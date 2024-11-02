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Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu

Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman Hastane Camisi'nin minaresinin üzerine devrildiği 4 katlı bina ağır hasar gördü. Binada oturanlardan Mehmet Can Söylemez'in açtığı davada mahkeme, evdeki hasarın Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanması kararını verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman Hastane Camisi'nin minaresi, yanındaki 4 katlı binanın üzerine devrildi. Ağır hasar meydana gelen binada yaşayanlardan Mehmet Can Söylemez, evinde oluşan zararın camiyi yaptıran Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanması için dava açtı.

Depremzede Mehmet Can Söylemez, taşınmazında üçüncü bir kişinin yapısından kaynaklı olarak meydana gelen hasar sebebiyle mağdur olduğundan, zararının giderilmesi gerektiğini belirtti. Söylemez, 'fazlaya ilişkin talep hakkının saklı kalması' kaydıyla 1 milyon TL zararının kendisine verilmesini talep etti. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, camiye ait kuzey kısımda 2 minare olduğu, minarelerin 2'sinin de yıkıldığı ve raporda kuzeydoğu cephesindeki minarenin dava konusu evin kuzey kısmındaki odalarına devrilmesi sonucunda yapının ağır hasar aldığı belirtildi.

Raporda ayrıca caminin 2016 yılında yapıldığı, depremlerin camiler üzerinde yol açtığı hasarların göz ardı edilemeyecek derecede olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine dayanarak Adıyaman'daki camilerden 3'ünün afette yıkıldığı, 3'ünün acil yıkılacak olduğu, 12'sinin ağır hasarlı, 11'inin orta hasarlı ve 14'ünün de az hasarlı olarak kayıt altına alındığı belirtildi.

Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu

KARAR VERİLDİ

Adıyaman 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda, davacıya ait taşınmazdaki zararın karşılanması için 925 bin 344 TL tazminatın deprem tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı'ndan alınıp davacıya verilmesine karar verdi.

Depremzede Mehmet Can Söylemez'in avukatı Kerim Bahadır Ertaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde caminin vakfa ait olduğu bilgisi bize verildi. Biz de meydana gelen maddi zararın tarafımızca hesap edilebilmesi mümkün olmadığı için mahkemenin hazırlatacağı raporla ortaya çıkacak zararın tespitine kadar, fazlaya ilişkin talep haklarımızın saklı kalması kaydıyla 1 milyon TL maddi zararımızın davalından alınarak müvekkilime verilmesini talep ettik. Deprem sonrasında bu tarz davaların hiç biri sonuçlanmamıştı. Biz bu konuda ilk kararı aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıA. Erol:

cami yapmak büyük israftır

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Münasiptir.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Her yandan çökertilmiş bir halka eli kesilen fatih masalı hikayesi avuntusu

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Haber YorumlarıHüseyin Da:

Karar isabetli olabilir ancak Avukat bu tür davalarda tek sonuçlanan dava diyor yani diyanet olunca ödesin deniyor. O zaman bazı eski binalar yeni binaların yıkılmasına sebep oldu mantıken onların da diğerlerinin zararını karşılaması gerekmekte.

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