Depremde hayatını kaybeden Tepe ailesi Sinop'ta toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Depremde hayatını kaybeden Tepe ailesi Sinop'ta toprağa verildiSİNOP Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Tepe ailesi, memleketleri Sinop'ta toprağa verildi. Depremde hayatını kaybeden Tepe ailesi Sinop'ta toprağa verildi SİNOP Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Tepe ailesi, memleketleri Sinop'ta toprağa verildi. Ailenin ardında birlikte çektirdikleri aile fotoğrafı kaldı. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde ikamet eden Tepe ailesinden iki gündür haber alamayan yakınları, durumu yetkililere haber verdi. Tespit edilen bölgede yapılan arama çalışmalarında enkaz altında baba İsmail Tepe(37), eşi Pınar Tepeve 5 yaşındaki çocukları Buğlemsu Tepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin cansız bedeni yakınları tarafından memleketleri Sinop'un Boyabat ilçesine getirildi. Boyabat Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Tepe ailesi, Boyabat Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen Kahramanmaraş Boyabat Sinop Aile 3. Sayfa Haberler

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