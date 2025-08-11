Depremde Camide İnceleme Yapan Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören Manisa'nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisinde inceleme yapmak isteyen bir kişi üzerine malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi'ndeki cami hasar gördü. Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara inceleme yaptıkları sırada üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA