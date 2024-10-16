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Depremde Balkon Çöktü, Bir Kadın Yaralandı

Depremde Balkon Çöktü, Bir Kadın Yaralandı
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'da bir evin balkon eklentisi çöktü ve Hatice Kılıç isimli bir kadın yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'da bir evde sonradan yapılan balkon şeklindeki eklentinin çökmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi'ndeki bir evin sonradan yapılan balkon şeklindeki eklentisi kısmi olarak çöktü. Yaşanan olayda Hatice Kılıç isimli kadın yaralandı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bölgeye giden ekipler, evin etrafına güvenlik amacıyla şerit çekti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hatice Kılıç Güvenlik Malatya 3-sayfa Deprem Sağlık

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