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Deprem Mağduru Aile Kiralama Dolandırıcılığına Uğradı

Deprem Mağduru Aile Kiralama Dolandırıcılığına Uğradı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası konteyner kentte yaşayan bir aile, kiralık ev ararken dolandırıldı. Aynı daireyi birden fazla kişiye kiralayan dolandırıcı, çok sayıda suç kaydı bulunan E.Y. tarafından mağdur etti. Aile, dolandırıcının gözaltına alınıp serbest bırakılmasına isyan etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası konteyner kentte kalan bir aile, kiralık ev arayışı sırasında dolandırıldı. Aynı daireyi birden fazla kişiye kiraya veren dolandırıcıların tuzağına düşen aile, çok sayıda suç kaydı bulunduğunu ileri sürdükleri zanlının gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına ise isyan etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ailesiyle birlikte konteyner kente yerleştirilen Hüseyin Soku, burada bir süre kaldıktan sonra yaklaşan kışı kiralık evde geçirmek için arayış içerisine girdi. Komşusunun aracılığı ile E.Y. isimli bir şahısla tanışan Soku, E.Y.'nin kendilerine yardımcı olacağını belirtmesi üzerine 11 bin TL'ye anlaştıkları daire için iki aylık ödeme yaptı. 1 Kasım itibariyle eve yerleşmek için hazırlıklara başlayan aile, daha sonra aynı dairenin birden fazla kişiye kiralandığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

Karakola giderek konu hakkında şikayetçi olan aile, E.Y.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğunu ve babasına ait olan daireyi birden fazla kişiye kiralandığını öğrenerek bir şok daha yaşadı.

Şikayetleri üzerine E.Y.'nin gözaltına alındığını, daha sonra ise serbest bırakıldığını iddia eden Soku, mağdur edildiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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