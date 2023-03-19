Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD aracı, Nevşehir'de otomobil ile çarpıştı. Şahin marka otomobil ikiye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti 9 AFAD personeli de yaralandı.

Akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 50 AAD 839 plakalı otomobil terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve 8 personel ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen Şahin marka otomobilin yarısı metrelerce sürüklendi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan kaza nedeniyle karayolu savaş alanına dönerken, ekipler ise araçların altında bir süre yaralı aradı. Kaza nedeniyle karayolunun Nevşehir ve Niğde istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.