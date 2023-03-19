Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD aracı, Nevşehir'de otomobil ile çarpıştı. Şahin marka otomobil ikiye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti 9 AFAD personeli de yaralandı.

Akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 50 AAD 839 plakalı otomobil terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Kazada ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken AFAD aracında bulunan şoför ve 8 personel ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen Şahin marka otomobilin yarısı metrelerce sürüklendi. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü hastane morguna kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Öte yandan kaza nedeniyle karayolu savaş alanına dönerken, ekipler ise araçların altında bir süre yaralı aradı. Kaza nedeniyle karayolunun Nevşehir ve Niğde istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Deprem bölgesine giden AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title