Depremin korkunç boyutunu gözler önüne seren görüntü: Araçlar beşik gibi sallandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde park halinde bulunan araçların beşik gibi gibi sallanması depremin korkunç boyutunu gözler önüne serdi.

Türkiye iki büyük depremde hayatını kaybeden binlerce insana ağlarken 7.7'lik ilk depremle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

ARAÇLAR BEŞİK GİBİ SALLANDI

Yolu, bir evi ve park halindeki iki aracı gören güvenlik kamerası, deprem anını saniye saniye kaydetti.Depremde yolla birlikte araçların beşik gibi sallanması görüntülere yansıdı. O anları gören kamera bile bir süre sonra depreme dayanamayarak arıza verdi.