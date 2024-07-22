Denizlili İşçi Mermer Kesme Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Denizlili 23 yaşındaki işçi Hüseyin Mert Kök, mermer kesme makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Burdur'un Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç işçi Kök, fabrikada çalıştığı sırada talihsiz bir kaza sonucu mermer kesme makinesine sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kök'ü makinadan kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kök'ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Aslen Denizli'nin Çameli ilçesinden olan Kök'ün bugün ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini ve iş güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme yapacak. - DENİZLİ