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Denizli ve 24 İl'de Siber Suç Operasyonu: 76 Şüpheli Yakalandı

Denizli ve 24 İl'de Siber Suç Operasyonu: 76 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve siber suçlar kapsamında 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin de aralarında bulunduğu 25 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi siber suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' gibi siber suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kayseri, Yozgat, Denizli, Gaziantep, Kırıkkale, Düzce, Trabzon, Uşak ve Hatay olmak üzere toplam 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden 'büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü' adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan 'işlem ücreti' adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi ve savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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