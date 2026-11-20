Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kazada, 93 yaşındaki Hasan Hüseyin yaşamını yitirdi.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Samanlık Mahallesi'nde, Denizli-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan hafif ticari pick-up, 93 yaşındaki Hasan Hüseyin Büyükelyas'ın kullandığı 20 AKJ 363 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.

İddiaya göre, elektrikli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Büyükelyas, bir anda yola çıktı. Pick-up sürücüsü, yaşlı adama çarpmamak için durmaya çalışsa da kazayı önleyemedi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 93 yaşındaki adam ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Büyükelyas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Büyükelyas'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı