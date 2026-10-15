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Denizli Tavas'ta çatıdan düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

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Denizli Tavas'ta çatıdan düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
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Denizli Tavas'ta çanak antenini tamir etmek için çatıya çıkan yaşlı adam, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralı kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Tavas Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan beton zemine düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Mehmet Küçükşahal, çanak antenini tamir etmek amacıyla evinin çatısına çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Küçükşahal, beton zemine düştü. Küçükşahal'ın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beton zemine düşmesi sebebiyle ağır yaralanan Küçükşahal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavas Devlet Hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından müdahale edilen Küçükşahal, yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Mehmet Küçükşahal'ın cenazesi, Mestanağa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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