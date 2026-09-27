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Denizli Sarayköy'de elektrikli bisikletiyle temele düşen 80 yaşındaki adam öldü

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Denizli Sarayköy'de elektrikli bisikletiyle temele düşen 80 yaşındaki adam öldü
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 80 yaşındaki adam, elektrikli bisikletini park etmeye çalışırken yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat temeline düştü. Adam olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletini park etmeye çalışan 80 yaşındaki yaşlı adam, yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat temelinden aşağıya düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki emekli çiftçi Cavit Özkan, Atatürk Caddesi üzerinde elektrikli bisikletini park etmeye çalıştı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Özkan, elektrikli bisikletiyle birlikte savrularak yaklaşık 5 metre yükseklikten bir inşaatın temeline düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla Özkan düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

80 yaşındaki Cavit Özkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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