Haberler

Denizli'nin Çal İlçesinde Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı

Denizli'nin Çal İlçesinde Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Uygulaması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine toplamda 17 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan giriş çıkışları yasaklandı ve sadece kesim amaçlı sevkilere izin verildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine toplamda 17 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, sadece kesim amacıyla en yakın mezbahaya sevk izni veriliyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde şap hastalığı alarmı verildi. Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda hastalık tespit edilmesinin ardından Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı karantina kararı alındı. Karantina altına alınan mahalleler: Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş çıkışları tamamen durduruldu. Sadece kesim amacıyla en yakın mezbahaya sevk, ilçe müdürlüğünden alınacak izinle gerçekleştirilebilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları ve hayvanlarda salyalama, topallık veya ağız içi yara gibi belirtiler görülmesi halinde derhal yetkililere bildirimde bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.