Denizli İş Adamı Yasin Cinkaya'ya Ait Ceset Samos Adası'nda Bulundu

Yunanisitan'ın Samos Adası'nda 17 Aralık 2023 tarihinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan erkek cesedinin 13 Aralık 2023 tarihinde teknesinden denize düşerek kaybolduğu iddia edilen Denizlili İş Adamı Yasin Cinkaya'ya ait olduğu düşünülürken, iş adamının ailesinin DNA testi için Samos'a gittiği öğrenildi.

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 13 Aralık 2023 tarihinde Aydın'ın Didim ilçesinden denize açılırken, o tarihten sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.

"Samos'ta bulunan cesedin iş adamına ait olduğu iddiası"

Edinilen bilgiye göre Samos Liman Başkanlığı'na 17 Aralık 2023 tarihinde, Samos'un Mavrikos Mykalis sahilinde bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Bölgeye giden ekipler erkek cesedini bölgeden alarak Samos Genel Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin iş adamı Yasin Cinkayaya ait olduğu düşünülerek iş adamının ailesine haber verildi. İddiaya göre iş adamının ailesi DNA testi için Samos'a gitti. Samos'ta sahilde bulunan erkek cesedinin Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya'ya ait olup olmadığının yapılacak olan DNA testinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN