Denizli Devlet Hastanesi'nde Tavan Çökmesi: Panik Anları Yaşandı

Sağlam değildir raporuna rağmen yeni Denizli Şehir Hastanesi inşaatının tamamlanmasına kadar faaliyetine devam eden Denizli Devlet Hastanesini B blokun tavanı çöktü. Katta bulunan hastalar tahliye edildi.

Deprem riski raporlarında sağlam değildir raporu alan Denizli Devlet Hastanesinin tavanı çöktü. Edinilen bilgilere göre, Denizli Devlet Hastanesinin B blok 1'inci katta hastanenin genel cerrahi ameliyat servisi koridorunun tavanın bir bölümünün aniden çöktü. Çökmeden yaşanan gürültü üzerine bölgede kısa süreli panik yaşandı. O sırada koridorda hasta veya personelin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Katta bulunan hasta ve doktorlar tahliye edilirken B blok 1'inci kat hizmete kapatıldı. Olayın ardından hastane yönetimi tarafından inceleme başlatılırken, çökme yaşanan alanda onarım çalışmaları başlatıldı.

2017 yılında yapılan deprem riski incelesi yapılan hastanenin, kolon ve kirişlerinin çürük olduğu, hastanenin zemini de killi kumdan oluştuğu ve 4 metre derinlikte suya rastlandığı tespit edilerek depreme dayanıksızdır raporu verildi. Depreme dayanıksız olan hastanenin hizmet vermeye devam etmesi ve aniden tavının çökmesi tavanın çökmesi herhangi bir depremde yaşanacak facia tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. - DENİZLİ