Denizli'deki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Güncelleme:
Denizli’nin Buldan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Helikopterler, yakıt ikmali için stadyuma inerek yangın alanına geri dönüyor.

Denizli'deki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, saatlerdir havadan alevlere su atan helikopterler ise yakıt ikmali için Buldan İlçe Stadyumuna iniyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangına havadan ve karadan aralıksız müdahaleler devam ediyor. Yangının 5. gününde havadan destek sağlayan helikopterler Buldan İlçe Stadyumunda yakıt ikmali yaparak yangına alanına geçiyor. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken karadan ise destekler sürdürülüyor.

Bölgeye çok sayıda ekibin müdahaleleri sürerken soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
