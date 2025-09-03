Denizli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı, Gönüllüler Tehlikeye Girdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde altıncı gününde kontrol altına alınan yangınla ilgili ortaya çıkan görüntüde, dağdan yuvarlanan alevli kütüğün yangının büyümesine neden olduğu anlar yer aldı. Söndürme çalışmalarına destek için yangın bölgesine giden gönüllü gençler, alevli kütüğü durdurmak için çaba harcasa da başarılı olamadı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 28 Ağustos günü başlayan ve Aydın'a sıçrayan yangının, Cumartesi günü rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yeniden Buldan'a yöneldi. İlçe merkezine kadar ilerleyen alevler, ilçeye bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın nedeniyle her iki mahallenin mezrasında bulunan bazı ev ve ahırlar yanarken, alevlerin sarmasıyla birlikte ekipler ve mahalle sakinlerinin canlarını zor kurtardıkları yangında faciadan dönüldü. Evlerin önüne kadar gelen yangın nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile iki mahalledeki 84 ev tahliye edildi.

Devletin tüm imkanları ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alınan yangınla ilgili olarak ortaya çıkan yeni görüntüde, alevlerin başka bir bölgeye sıçrayarak yangının büyümesine neden olduğu anlar yer aldı. Söndürme çalışmalarına destek olmak için motosikletleriyle yangın bölgesine ulaşmaya çalışan gönüllü gençlerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, dağdan yuvarlanan alevli bir kütüğün yolu aşarak, herhangi bir yangının olmadığı orman sahasını tutuşturduğu anlar yer aldı. Buldan'a bağlı Çatak ile Bostanyeri mahalleleri arasındaki Geleyli Tepesinde kaydedilen görüntülerde, alevli kütüğü alt bölgeye geçmeden yakalamaya çalışan gençler, bu çabalarında başarılı olamayınca, kütüğün düştüğü noktayı tutuşturması sonucu yangın büyüdü. İki taraftan alevlerin arasında kalan gençler, hızla bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. - DENİZLİ