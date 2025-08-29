Denizli'deki Yangın Aydın'a Sıçradı

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın, Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. Yangını söndürmek için ekipler zor şartlar altında çalışıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan yangın sürüyor. Zor şartlarda görev yapan yangın söndürme ekipleri, sarp arazide yangını söndürmek için çalışmalarını devam ediyor. Yangının Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde etkisini yitirdiğini ancak Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere bölgesine sıçradığı ve şiddetinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca rüzgarın ters esması durumunda Buldan ilçesi Bostanyeri ve Arıklar istikametine yönelebileceği ihtimallerinin olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
