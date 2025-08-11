Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü. Orman ekiplerinin çok kısa sürede yaptığı kara ve hava müdahalesi sonucu 165 hektar saha yanmaktan kurtarıldı.

Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, tamamen söndürüldü. Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edildi. Çalışmalara havadan 3 helikopterin yanı sıra karadan ise 10 arazöz, 4 iş makinesi, 6 ilk müdahale aracı ve 87 yangın söndürme işçisi katıldı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için zamana karşı verilen mücadeleye köylüler de gerek ellerindeki kazma kürekler gerekse traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Yangın mahallindeki Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu, yangının ilerleyerek büyümesine engel olundu. Zamanında yapılan etkili müdahale sayesinde, 165 hektar ormanlık alanın zarar görmesinin önüne geçildi. Yaklaşık 1,5 hektar orman sahasının zarar gördüğü yangına yapılan erken ve etkin müdahale yaşanabilecek büyük bir facianın önüne geçti. - DENİZLİ