Denizli'deki Orman Yangını İkinci Gününde

Denizli'de dün öğleden sonra sarp arazideki ormanlık alanda başlayan yangını ikinci gününe girdi. Ekiplerin alevlere karşı zorlu arazi koşullarında verdiği mücadele havadan ve karadan devam ediyor.

Denizli'de Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağının zirve kısmındaki ormanlık alanda dün 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zorlu arazi yapısına sahip sarp bölgedeki yangına ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Yangının çıktığı bölgeye ulaşımın zor olması ve karadan müdahalenin yetersiz kalması üzerine havadan da müdahale edildi. Gün boyu süren yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla müdahaleler havanın kararmasının ardından sonlanarak, yalnızca karadan müdahale edilmeye başlandı.

Ulaşımın zor ve sarp bölgede devam eden yangında, gece boyu ekiplerin cansiperane mücadelesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri tekrar göreve başladı. Yangına havadan İzmir Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 adet, 2 adet Chinook ile Isparta'dan görevlendirilen 2 adet Skorsky olmak üzere toplam 6 adet helikopter, 11 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve su ikmal aracı ile 48 personelle müdahale ediliyor.

Sarp ve ulaşımın zor olduğu arazide devam eden yangın, ikinci gününe girerken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, ekiplerin alevlere karşı zorlu arazi koşullarında verdiği mücadeleyi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerle gözler önüne serdi. - DENİZLİ