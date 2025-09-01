Denizli'deki Orman Yangını İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gün süren orman yangınını kontrol altına almak için mobil yangın yönetim merkezinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Ekipler, İHA'lardan gelen verilerle alevleri söndürmek için yoğun mücadele ediyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte Denizli'nin Buldan ilçesinde devam eden yangının söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den bilgi aldı. Ardından Buldan'da konuşlu mobil yangın yönetim merkezinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yangını kontrol altına alınması için ekiplerin aralıksız müdahaleleri devam ediyor. - DENİZLİ

