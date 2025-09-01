Denizli'deki Orman Yangını İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gün önce başlayan yangın için İHA'lardan gelen anlık verilerle mobil yangın yönetim merkezinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte Denizli'nin Buldan ilçesinde devam eden yangının söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den bilgi aldı. Ardından Buldan'da konuşlu mobil yangın yönetim merkezinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yangını kontrol altına alınması için ekiplerin aralıksız müdahaleleri devam ediyor. - DENİZLİ