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Denizli'deki Huzurevinde Çıkan Baca Yangını Paniğe Neden Oldu

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Denizli'nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren huzurevinde gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizli'nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren huzurevinde gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Çal ilçesinde faaliyette bulunan Makbule Hasan Erdoğan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu. Yangının huzurevi görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, huzurevi sakinlerine yönelik olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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