Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de yılbaşı denetimlerinde kuş uçurtulmadı

3. Sayfa Haberleri

Denizli'de yılbaşı denetimlerinde kuş uçurtulmadı Denizli'de emniyet güçleri tarafından yılbaşı uygulamasında asayiş ve trafik denetimleri faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Denizli'de yılbaşı denetimlerinde kuş uçurtulmadı

DENİZLİ - Denizli'de emniyet güçleri tarafından yılbaşı uygulamasında asayiş ve trafik denetimleri faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla görevini sürdürüyor. İl genelinde birçok noktada görev alan ekipler kalabalığın yoğun olduğu alanlarda kuş uçurtmuyor. Denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren ekipler, meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yeni yılını kutlayan ekipler, sürücülere alkol testi uyguluyor. Trafik ekipleri araç sürücülerine trafik güvenliği ile ilgili hatırlatmalarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Denizli 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title