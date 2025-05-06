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Denizli'de yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti

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Denizli'nin Kale ilçesinde besici yem karma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, kırsal mahallede ailesiyle birlikte besicilik yapan İsmet Akca (55), hayvan yemi hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdı. Makineye saman atan besici, sıkışan samanları ayağıyla itmek istedi. Bu sırada bacağını makinenin bıçaklarına kaptıran İsmet Akca içeriye sürüklenmeye başladı. Bu esnada Akca'nın gelini durumu fark edip makineyi durdursa da bu çabası kayınbabasının makinenin içerisine düşmesini engelleyemedi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yem makinesinin içerisine düşen besici, feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından makineden çıkartılan İsmet Akca'nın cansız bedeni, Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenaze burada yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye gelen besicinin aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli'de yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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