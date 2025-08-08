Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı

Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Denizli Valiliği, yatalak annesini "Para bul bana" diyerek 2 saat boyunca darp edip komaya sokan şizofren hastası doktorun gözaltına alındığını duyurdu. Valilik, annenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini ve şahıs hakkında başlatılan incelemenin ise titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini 2 saat boyunca döverek beyin kanaması sonucu komaya girmesine neden olan şizofren hastası doktor gözaltına alındı.

BAKICISI YAŞLI KADINI BAYGIN BULDU

Milyonların yüreğini yakan olay Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde yaşlı kadını yerde baygın yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması sonucu komaya girdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAMERA KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

BAKICIYA DA ÖLÜM TEHDİDİ

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu.

BABASININ ÖLÜMÜNDEN SONRA PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ

Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

"TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR"

Denizli Valiliği, hastanede tedavisi süren yaşlı kadının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, ilimiz Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı bir kadının evladı tarafından darp edildiğine ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Hareket kabiliyeti olmayan H.G.G. isimli vatandaşımız, ikametinde yaralı halde bulunmuş; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerimizce derhal müdahale edilerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevki sağlanmıştır. Vatandaşımızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir.

"OĞLU GÖZALTINA ALINDI"

Olayla ilgili olarak evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden, mağdurun oğlu M.G. tarafından darp edildiği tespit edilmiş olup, şüpheli emniyet birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında başlatılan adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şizofreni varsa bu adam doktorluk mesleğini nasıl sürdürebiliyor? Tüm devlet memurlarının bence her yıl psikoloji muayenesine girmesi gerekir.

BUNLARIN TEK SORUMLUSU DEVLETTİR KARDEŞİM YASAKLASANA ŞU BİTCOİN BAHİS VE BORSA OYNAMA İŞLERİNİ ULAN ESKİDEN BUNLARMI VARDI HERKES KISA YOLDAN KÖŞEYİ DÖNECEĞİM DİYE BU İŞLERE GİRİŞİYOR VE BUNLARDA HEP BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR VE DEVLETTE BUNU BİLİYOR VE İŞİNE GELDİĞİNDEN KARIŞMIYOR NEYMİŞ KUDÜSTE NAMAZ KILACAKMIŞSIZ BIRAK KARDEŞİM BBU İŞLERİ SEN ORDA NAMAZ KILANA KADAR BURDAKİLERİN NAMAZINI KILACAKSIN

iki yakası bir araya gelmez senin hayırsız evlat

GERCEKTEN BÖYLE BISEY YAPAN EVLAT VARMI YAHU?INANMAK ISTEMIYORUM AMA….

İTCOİN VE BORSA ALIM SATIMLARI YASAKLANMAYANA KADAR BU MİLLET DÜZELMEZ TABİ ORTADA DEVLET DİYE Bİ KURUM VARSA

