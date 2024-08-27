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Denizli'de yaşlı adam, bahçesine giren sürü nedeniyle tartıştığı çobanı pompalı tüfekle öldürdü

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşlı bir adam, bahçesine giren sürü nedeniyle tartıştığı çobanı pompalı tüfekle öldürdü. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Denizli'de yaşlı adam, bahçesine giren sürü nedeniyle tartıştığı çobanı pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, Sarayköy ilçesi Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hikmet Duman'ın (36) koyun sürüsü, Mehmet Ali Aslan'a (75) ait incir bahçesine girdi. Duruma öfkelenen Aslan ile sürü çobanı Duman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan, pompalı tüfekle ateş ederek Duman'ı karnından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Duman, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duman, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Aslan ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarayköy 3-sayfa denizli Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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