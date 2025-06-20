Denizli'de Yaşam Koçu Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşadığı 5'inci kattaki dairenin balkonundan zemine düşen, kadın yaşam koçu hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi Kayaköy Toplu Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; emlak danışmanlığı ve yaşam koçluğu yapan 29 yaşındaki Esra Ekinci, arkadaşlarıyla birlikte alkollü bir mekanda eğlendikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndü. Arkadaşları uğurlamak için apartmanın beşinci katındaki dairesinin balkonuna çıkan genç kadın, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek kanlar içinde kaldı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esra Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emlak ve psikoloji üzerine sosyal medyadan paylaştığı videolarla tanınan Ekinci'nin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ