Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Bin Kullanımlık Madde Ele Geçirildi

Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 bin 247 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir ikamete baskın düzenlendi. Adreste ve uyuşturucu temin eden üç şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde 19 bin 247 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uç maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9.750 TL nakit para, sentetik madde kesiminde kullanıldığı değerlendirilen bir makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ