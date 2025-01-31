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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Denizli İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi tutuklayarak 80 gram metanfetamin, bir tabanca, bir av tüfeği ve nakit para ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 80 gram metanfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas tartı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 8 Bin TL nakit para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli 2 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makama sev edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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