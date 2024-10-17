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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı
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Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda, 6 zanlı tutuklandı. Operasyonda 243 gram Metamfetamin, sentetik uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabancalar ve para ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan planlı, takip ve projeli çalışmalar kapsamında yapılan operasyonunda, 36 paket halinde (243) gram Metamfetamin, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 sarjör ve 9 adet mermi, 1 adet hassas terazi bulundu. Ayrıca yapılan incelemelerin ardından uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 930 TL, 300 Dolar, 50 Euro para ele geçirildi. Yapılan operasyonda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlarca işlem yapılan şahıslardan 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken suç konusu dosya kapsamında ara yakalamalar da dahil 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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