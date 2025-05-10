Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı

Denizli merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

Denizli merkezli 4 ilde eş zamanı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 45 parça halinde 1 kilo 197 gram metamfetamin, 5 parça halinde 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 16 adet ecza hap maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütücü, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından 1 kişi ifadesinin ardından serbest kalırken, 21 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Adli makama sevk edilen 21 kişiden 19 tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - DENİZLİ