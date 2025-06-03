Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Denizli İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyon sonucunda 71 gram metanfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Denizli İl Jandarma ekipler tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ve malzemeler ele geçirildi. Aynı zamanda adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 2 kişiye yönelik yapılan operasyonlar neticesinde, 71 gram metanfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli 2 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makama sevk edilirken şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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