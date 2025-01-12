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Denizli'de Tren Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Tren Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde tren raylarından karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Deniz Şahin, yaklaşan treni fark edemeyerek kazanın kurbanı oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de tren raylarından karşıya geçmeye çalışan adama tren çarptı.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesinde tren raylarından karşıya geçmek isteyen Deniz Şahin'i (43) tren çarptı. Raylardan karşıdaki bit pazarına geçmek isteyen Deniz Şahin yaklaşan treni fark edemeyip raylara çıktı. Trenin çağrılarını duymayan şahin trenin çarpması sonucu savrularak hayatını kaybetti. Olayı fark eden bit pazarındaki esnafların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Deniz Şahin'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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